В Белом доме вновь напомнили, что не стремятся к смене власти в России

Короткая ссылка
В Белом доме вновь были вынуждены напомнить, что американская администрация не проводит политику, направленную на «смену власти в России». Об этом ещё раз сообщила журналистам помощник президента США по коммуникациям Кейт Бедингфилд во время брифинга.

«Президент высказался об этом предельно ясно. Он не выступает за политику смены режима. То, что он сказал пару дней назад, было заявлением личного морального негодования. Но у нас нет официальной политики смены режима», — сказала она.

Как ранее заявил сам Байден, он не призывал к смене власти в России.

Журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман отметил, что в условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы президент США прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы.

Также журнал The Atlantic писал, что президенту США надлежит внимательнее следить за своими публичными заявлениями, особенно в свете украинского кризиса, так как недавние слова главы государства о Путине заставили сотрудников аппарата американского президента «биться головой об стол».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить