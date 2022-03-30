В Белом доме вновь напомнили, что не стремятся к смене власти в России

В Белом доме вновь были вынуждены напомнить, что американская администрация не проводит политику, направленную на «смену власти в России». Об этом ещё раз сообщила журналистам помощник президента США по коммуникациям Кейт Бедингфилд во время брифинга.

«Президент высказался об этом предельно ясно. Он не выступает за политику смены режима. То, что он сказал пару дней назад, было заявлением личного морального негодования. Но у нас нет официальной политики смены режима», — сказала она.

Как ранее заявил сам Байден, он не призывал к смене власти в России.

Журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман отметил, что в условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы президент США прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы.

Также журнал The Atlantic писал, что президенту США надлежит внимательнее следить за своими публичными заявлениями, особенно в свете украинского кризиса, так как недавние слова главы государства о Путине заставили сотрудников аппарата американского президента «биться головой об стол».