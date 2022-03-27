Журналист Atlantic посоветовал Байдену быть осторожнее в выражениях после речи в Польше

Президенту США Джо Байдену надлежит внимательнее следить за своими публичными заявлениями, особенно в свете украинского кризиса, пишет The Atlantic. Журнал напоминает, что недавние слова главы государства о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», заставили сотрудников аппарата американского президента «биться головой об стол».

В своей статье журналист Том Николс пишет, что Джо Байден «служил образцом сдержанного поведения» и не пошёл на поводу у тех, кто призывает пойти на риск и ввести бесполётную зону над Украиной.

Автор продолжает, что при этом Байден прервал свой «долгий послужной список дисциплинированного поведения», когда во время речи в Польше спонтанно заявил: «Да боже мой, этот человек (президент России Владимир Путин. — RT) не может оставаться у власти».

Николс также отметил, что аппарат Байдена «попытался неуклюже оправдаться», заявив, что президент имел в виду, что Путину «нельзя позволить взять власть над своими соседями или регионом, и он говорил не о полномочиях Путина в России или смене режима», тогда как CNN и прочие каналы уже цитировали Байдена.

Журналист добавил, что время для подобного высказывания было выбрано «крайне неудачное», а подобные слова были ошибкой даже для преданных сторонников президента.

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

Также журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман выразил мнение, что в условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы Байден прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы.

Фриман предположил, что для аудитории важно слышать оценку ситуации в мире со стороны избранных чиновников, «но конкретно этот чиновник, похоже, не справляется с такой задачей».