Журналист WSJ предложил «неподготовленному» Байдену воздержаться от публичных заявлений

В условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы президент США Джо Байден прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы, считает журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман.

«Некоторые вопросы просто слишком важны, чтобы оставлять их на усмотрение неподготовленного Джо Байдена», — пишет журналист.

Он подчеркнул, что в нынешние «опасные времена» все чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы президент США «шире использовал подготовленные заявления» по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения.

Фриман напомнил о словах Байдена по поводу «незначительного вторжения России на Украину».

Журналист WSJ пишет, что для аудитории важно слышать оценку ситуации в мире со стороны избранных чиновников, «но конкретно этот чиновник, похоже, не справляется с такой задачей».

«А пока мы обдумываем возможные последствия, господину Байдену следует стараться как можно меньше говорить публично на фоне международного кризиса», — считает Фриман.

По его словам, закон не требует президента США делать какие-либо спонтанные замечания, а при необходимости Байден может отправлять сообщения конгрессу по электронной почте, вместо того чтобы разговаривать с законодателями напрямую.

26 марта в Кремле отметили, что недипломатичные высказывания, а также оскорбления Байдена в адрес президента России сужают возможности для налаживания отношений между двумя странами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил американскому лидеру «пройти медицинское обследование» на фоне заявлений Байдена о руководстве России.

Также во время выступления перед американскими десантниками Байден допустил высказывание, что военные США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине.

В Белом доме после этого вновь подчеркнули, что позиция США не изменилась — они не намерены отправлять войска на Украину.