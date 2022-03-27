Журналист WSJ предложил «неподготовленному» Байдену воздержаться от публичных заявлений
«Некоторые вопросы просто слишком важны, чтобы оставлять их на усмотрение неподготовленного Джо Байдена», — пишет журналист.
Он подчеркнул, что в нынешние «опасные времена» все чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы президент США «шире использовал подготовленные заявления» по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения.
Фриман напомнил о словах Байдена по поводу «незначительного вторжения России на Украину».
Журналист WSJ пишет, что для аудитории важно слышать оценку ситуации в мире со стороны избранных чиновников, «но конкретно этот чиновник, похоже, не справляется с такой задачей».
«А пока мы обдумываем возможные последствия, господину Байдену следует стараться как можно меньше говорить публично на фоне международного кризиса», — считает Фриман.
По его словам, закон не требует президента США делать какие-либо спонтанные замечания, а при необходимости Байден может отправлять сообщения конгрессу по электронной почте, вместо того чтобы разговаривать с законодателями напрямую.
26 марта в Кремле отметили, что недипломатичные высказывания, а также оскорбления Байдена в адрес президента России сужают возможности для налаживания отношений между двумя странами.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил американскому лидеру «пройти медицинское обследование» на фоне заявлений Байдена о руководстве России.
Также во время выступления перед американскими десантниками Байден допустил высказывание, что военные США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине.
В Белом доме после этого вновь подчеркнули, что позиция США не изменилась — они не намерены отправлять войска на Украину.