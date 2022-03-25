Байден заявил, что американские военные «своими глазами» увидят ситуацию на Украине

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Американский президент Джо Байден в ходе выступления перед американскими десантниками на военной базе в польском Жешуве заявил, что военные США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине.

«Вы всё увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас, некоторые, некоторые из вас уже были там», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что пользователи соцсетей начали обсуждать, было ли это заявление Байдена оговоркой или намёком на планы направить военных на Украину.

При этом CNN со ссылкой на Белый дом сообщил, что позиция США не изменилась — они не намерены отправлять войска на Украину.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты доставили Украине первую партию из пакета военной помощи на $800 млн.

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