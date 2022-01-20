Зеленский раскритиковал слова Байдена о «незначительной агрессии»

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал слова американского лидера Джо Байдена о реакции США в случае возможной «незначительной агрессии» России в отношении Украины.

«Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает», — написал Зеленский в Twitter.

По его словам, не бывает также «незначительных жертв».

Как передаёт РИА Новости, ранее Байден допустил, что в случае «незначительного вторжения России на Украину» может последовать более сдержанная реакция со стороны США и их союзников, чем при «полномасштабном вторжении».

Также американский президент пригрозил России «катастрофой» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.