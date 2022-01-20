Байден пообещал «катастрофу» России в случае эскалации вокруг Украины

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Президент США Джо Байден пообещал России «катастрофу» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Байден пообещал «катастрофу» России в случае эскалации вокруг Украины
  • AFP
  • © CREDITCHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоёвывать Украину», — приводит РИА Новости слова Байдена на пресс-конференции.

По его словам, российский лидер Владимир Путин не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай украинской эскалации.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями для экономики в случае эскалации ситуации на Украине.

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