Байден пообещал «катастрофу» России в случае эскалации вокруг Украины
- AFP
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«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоёвывать Украину», — приводит РИА Новости слова Байдена на пресс-конференции.
По его словам, российский лидер Владимир Путин не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай украинской эскалации.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями для экономики в случае эскалации ситуации на Украине.