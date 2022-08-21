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Постпред России Гатилов: затягивание конфликта на Украине усложняет его решение дипломатией

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Чем сильнее странами Запада затягивается конфликт на Украине, тем сложнее будет искать его дипломатическое урегулирование, считает постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения», — сказал дипломат, слова которого приводит корреспондент газеты Генри Фой.

Гатилов добавил, что Украина и ряд западных государств желают «сражаться до последнего украинца», свидетельством чему служит продолжение поставок вооружений властям в Киеве.

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.

Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что чем больше Запад будет требовать от Киева «воевать до победного конца», тем дольше будет сохраняться невыгодная для Украины ситуация, при этом всем известно, «какой и чей конец наступит» в этой истории.

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