Лавров: стремление Киева «воевать до победного конца» не идёт на пользу украинскому народу

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Чем больше Запад будет требовать от Киева «воевать до победного конца», тем дольше будет сохраняться невыгодная для Украины ситуация, при этом всем известно, «какой и чей конец наступит» в этой истории, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: стремление Киева «воевать до победного конца» не идёт на пользу украинскому народу
  • РИА Новости

«Чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причём мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идёт на пользу прежде всего украинскому народу и украинскому государству», — сказал министр.

Лавров отметил, что США, Британия, Германия и ряд других стран «активно поддакивают» Киеву в его желании «победить Россию на поле боя».

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает на том, что переговоры с Россией для Киева возможны лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы».

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.

Он также прокомментировал звучащие на Западе заявления о том, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя, фразой «пусть попробуют».

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