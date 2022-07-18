Глава МИД Украины Кулеба настаивает на переговорах с Россией «только после её поражения»

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает на том, что переговоры с Россией для Киева возможны лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы». Об этом он заявил в интервью «Forbes Украина».
Глава МИД Украины Кулеба настаивает на переговорах с Россией «только после её поражения»
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Давайте сначала изменим ситуацию на фронте, а потом будем говорить. Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнёрам говорю простую вещь: за стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это снова будет язык ультиматумов», — сказал министр.

В настоящее же время для переговоров «нет оснований», отметил Кулеба.

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.

Он также прокомментировал звучащие на Западе заявления о том, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя, фразой «пусть попробуют».

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