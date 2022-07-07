Путин: Запад говорит о желании победить Россию на поле боя — пусть попробуют
- РИА Новости
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца», — сказал он.
По словам Путина, это трагедия для украинского народа.
«Но похоже, всё к этому и идёт», — добавил президент.
В апреле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».
В Москве предложили Боррелю «приехать на поле боя» после его заявлений.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также заявила, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».