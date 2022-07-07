Путин: Запад говорит о желании победить Россию на поле боя — пусть попробуют

Короткая ссылка
На Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя, — «пусть попробуют», сказал российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
Путин: Запад говорит о желании победить Россию на поле боя — пусть попробуют
  • РИА Новости

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца», — сказал он.

По словам Путина, это трагедия для украинского народа.

«Но похоже, всё к этому и идёт», — добавил президент.

В апреле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

В Москве предложили Боррелю «приехать на поле боя» после его заявлений.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также заявила, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить