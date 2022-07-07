Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.

«При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — сказал он на встрече с лидерами думских фракций.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения переговоров между Россией и Украиной ещё не пришло.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что на данный момент страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире.