Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине
- РИА Новости
«При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — сказал он на встрече с лидерами думских фракций.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения переговоров между Россией и Украиной ещё не пришло.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что на данный момент страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире.