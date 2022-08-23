Защитный инструмент: почему Китай снизил курс юаня до минимума за два года

23 августа Народный банк Китая понизил курс юаня до минимального значения с сентября 2020 года. Отчасти действия НБК могут быть связаны с растущей напряжённостью в отношениях между Пекином и Вашингтоном, не исключают специалисты. В результате искусственного ослабления юаня китайские компании получают дополнительные преимущества на американском рынке, поскольку их товары становятся дешевле. Более того, Китай продолжает сокращать вложения в госдолг Штатов и уже снизил показатель до минимума за 12 лет. После частичной заморозки валютных резервов РФ в КНР опасаются блокировки китайских денег в случае обострения отношений с США. Схожие настроения сегодня наблюдаются и в других государствах, что подрывает международное доверие к доллару, отмечают аналитики.

Во вторник, 23 августа, Народный банк Китая рекордно понизил курс нацвалюты страны — до 6,85 юаня за доллар. Ранее аналогичное значение можно было наблюдать ещё в сентябре 2020 года.

С начала весны 2022-го китайский центробанк ослабил валюту более чем на 8%. Опрошенные RT аналитики связывают действия регулятора с усилением торгового противостояния Китая и США.

«Народный банк Китая снижает курс юаня во многом для того, чтобы повысить конкурентоспособность китайских товаров на мировом рынке, сделать их более дешёвыми для потребителей. Это особенно актуально сейчас, в условиях экономического и политического противостояния с США», — рассказала в беседе с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Отметим, что отношения Пекина и Вашингтона стали ухудшаться на фоне проблемы вокруг статуса Тайваня. В начале августа остров посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая занимает третий по значимости пост в государственной иерархии Соединённых Штатов. Она стала первым за последние 25 лет американским чиновником такого уровня, совершившим официальный визит на Тайвань. Китайские власти выразили ноту протеста и заявили, что подобный шаг нарушает принцип одного Китая.

Позднее республика начала серию учений в районе острова и приостановила сотрудничество с США в некоторых направлениях. Также Пекин объявил о санкциях в отношении Пелоси и её ближайших родственников. Помимо этого, китайские власти пригрозили Вашингтону «серьёзными последствиями».

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По словам экспертов, Китай может использовать курс юаня в качестве одного из инструментов экономического давления на США. Похожей стратегии азиатская республика придерживалась во время торговой войны с Соединёнными Штатами, которая началась в 2018 году. Тогда Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и повысил пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Китай ввёл ответные меры.

Вслед за чередой переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе государства в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по условиям тарифного соглашения и с сентября ввели новые взаимные ограничения. После этого стороны вновь вернулись к обсуждению перемирия и 15 января 2020 года подписали торговую сделку.

Впрочем, в настоящий момент США вряд ли пойдут на открытое экономическое противостояние с Китаем, поскольку администрация действующего президента Джо Байдена менее компетентна в тонкостях ведения торговой войны в сравнении с командой Дональда Трампа. Таким мнением в разговоре с RT поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Сейчас у власти находятся демократы, для которых политика имеет более важное значение, чем ситуация в производстве и в целом в экономике США. При этом идея возвращения производства из Китая в США и борьбы за мировые рынки сбыта продукции, которая активно продвигалась при Дональде Трампе, полностью провалилась. На свой национальный рынок они внимания не обращают и пытаются решать экономические проблемы только с помощью кредитно-денежной политики», — подчеркнул эксперт.

В конце июля Федеральная резервная система США повысила свою процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25—2,5% годовых. С начала года американский регулятор уже в четвёртый раз увеличил ставку, хотя до этого в течение почти двух лет удерживал её около нулевой отметки. Таким образом власти борются с высокой инфляцией, уровень которой в июле достиг 8,5% в годовом выражении. Темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране стали максимальными с февраля 1982 года.

«С реальным сектором экономики США всё не так просто, американская экономика переживает трудности, что видно из статистических данных. На этом фоне доллар сам по себе и номинированные в долларах активы уже не являются «тихой гаванью» для инвесторов», — добавила Наталья Мильчакова.

Пирамида долгов

В июле Китай сократил вложения в гособлигации США (трежерис) до рекордно низкого уровня за последние 12 лет, свидетельствуют данные американского Министерства финансов. Согласно последнему отчёту ведомства, в июне 2022 года объём китайских инвестиций в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшился на $13 млрд — до $967,8 млрд. Значение стало минимальным с 2010-го.

Помимо Китая, основными кредиторами Штатов на данный момент являются Япония (страна вложила в трежерис $1,236 трлн), Великобритания ($615 млрд), Люксембург ($306,8 млрд), Каймановы Острова ($300,4 млрд), Швейцария ($295,3 млрд) и Ирландия ($285,1 млрд).

Трежерис Минфина США — это долговые обязательства, гарантируемые американским правительством. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.

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КНР начала планомерно сокращать вложения в американский госдолг ещё в 2019 году. Тогда Пекин продавал американские облигации, чтобы перенаправить деньги на поддержку внутреннего спроса и национальной валюты, напоминают аналитики. Теперь одним из поводов для распродажи стали жёсткие антироссийские санкции Запада, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

С конца февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран продолжают вводить против Москвы всё новые экономические ограничения. В частности, рестрикции коснулись золотовалютных резервов России, которые были размещены за пределами РФ. Всего западным государствам удалось заморозить почти $300 млрд.

«У Китая действительно есть опасения насчёт возможной блокировки средств, поэтому Пекин постепенно выводит их из американских ценных бумаг. Что касается оставшихся вложений, то КНР, возможно, будет использовать актив в качестве инструмента по сдерживанию США на Тайване. Резкий сброс облигаций со стороны Китая означает проблемы для американской финансовой системы», — отметил Вавилов.

В текущих условиях другие государства могут последовать примеру азиатской республики и перестать инвестировать в экономику Штатов, считает Александр Разуваев. По его словам, в ближайшей перспективе выводить деньги из госдолга будут страны Ближнего Востока.

«Подобный прецедент уже был — после нелестных заявлений Джорджа Буша — младшего в отношении Саудовской Аравии. В ответ саудиты резко начали скидывать трежерис, что негативно отразилось на фондовом рынке Штатов. Так что опыт у них имеется. Ситуация с Россией ярко продемонстрировала, что верить американским политикам нельзя, и подорвала доверие инвесторов к доллару как надёжному способу сохранения средств. Поэтому все страны постепенно будут избавляться от сомнительного актива», — отметил Разуваев.

По словам эксперта, при дальнейшем снижении мирового спроса на гособлигации США со временем перестанет хватать денег для финансирования бюджетного дефицита. В подобном сценарии администрации президента придётся сокращать финансирование военных и социальных программ. Для замещения иностранных инвестиций власти могут начать печатать больше долларов, но такие действия приведут к гиперинфляции и ещё более серьёзным проблемам в экономике Штатов, заключил Разуваев.