«Затронула основу китайско-американских отношений»: как складывалась ситуация вокруг прилёта Пелоси на Тайвань

В китайском МИД выразили протест в связи с прилётом делегации во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот шаг сильно затрагивает политическую основу отношений Пекина и Вашингтона, а также нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая. Пелоси утверждает, что её визит не противоречит линии США в отношении Китая и самого Тайваня. Однако в российском МИД назвали поездку Пелоси явной провокацией в духе политики Вашингтона на всестороннее сдерживание КНР. Эксперты отмечают, что даже в США аналитики и СМИ теряются в догадках, зачем нужен этот шаг, который станет поводом для ухудшения отношений между двумя странами.

Делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Самолёт, за полётом которого следили сотни тысяч человек, приземлился в административной столице региона Тайбэе вечером 2 августа. После этого МИД КНР опубликовал развёрнутое заявление, подчеркнув, что поездка Пелоси нарушает принцип одного Китая и достигнутые ранее договорённости между Вашингтоном и Пекином.

«Она сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьёзно подорвала стабильность в Тайваньском проливе, дала ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня». Китай по этому поводу выразил решительный протест и строго осудил», — говорится в заявлении МИД, которое приводит CGTN.

Дипломаты подчеркнули, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР, и центральные власти выступают единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Причём США ещё в 1979 году обещали признать этот факт, поддерживая в рамках такого подхода неофициальные отношения с Тайванем в сферах бизнеса и культуры, напомнили в МИД.

«Тайваньский вопрос — это ключевая, чувствительная, самая важная проблема в китайско-американских отношениях... Американская сторона пытается под прикрытием Тайваня непрестанно нарушить принцип одного Китая и укрепить официальные связи между США и Тайванем. Подобные действия являются опасной игрой. Тот, кто играет с огнём, непременно подожжёт себя», — заявили в дипведомстве.

Позднее в пресс-службе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проинформировали о начале учений в районе острова.

«Начиная со 2 августа пройдёт военная операция вокруг острова Тайвань, а также совместные военные учения в северной, юго-западной и юго-восточной акватории острова, включая стрельбы на дальнее расстояние в Тайваньском проливе», — сообщил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

В свою очередь, Пелоси опубликовала совместное с сопровождающими её членами конгресса заявление, в котором отметила, что визит не противоречит политике США в отношении Китая и самого острова, но призван «выразить поддержку демократии Тайваня». Пелоси также заявила, что Соединённые Штаты продолжают выступать против «односторонних усилий по изменению статус-кво».

Однако в российском МИД подчеркнули, что Москва воспринимает визит американской делегации как явную провокацию «в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР». Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе.

«Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии», — заявили в МИД.

Непростая поездка

О перспективах ухудшения американо-китайских отношений из-за поездки Пелоси говорили с момента её анонса весной 2022 года. Ещё в апреле глава МИД Китая Ван И заявил, что подобного рода визит будет «злонамеренной провокацией». Однако тот визит был отменён из-за положительного теста на COVID-19 у Пелоси. Повторно о поездке заговорили в июле.

Как отмечали журналисты газеты The Financial Times, визит спикера палаты представителей анонсирован на фоне того, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на самом низком уровне с 1979 года, когда США на дипломатическом уровне признали переход власти над Тайванем от Тайбэя к Пекину. А в администрации Джо Байдена выражали обеспокоенность из-за того, что прилёт политика может спровоцировать серьёзный кризис в Тайваньском проливе.

Позднее в США заявили, что ответственность за возможную эскалацию лежит на КНР. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что у Пекина нет оснований превращать сложившуюся ситуацию «в какой-либо кризис или конфликт и использовать его как предлог для наращивания агрессивной военной активности в Тайваньском проливе или около него», потому что этот визит соответствует многолетней политике США. Об ответственности Пекина за возможные кризисные ситуации и напряжённость вокруг ситуации с перелётом также заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь, представители Китая в преддверии перелёта Пелоси многократно предупреждал США о готовности перехватить самолёт со спикером палаты представителей, однако борт в итоге сел в аэропорту Тайбэя.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, этот визит не нужен ни Америке, ни Китаю, ни Тайваню и направлен исключительно на то, чтобы «потешить самолюбие» Нэнси Пелоси. В разговоре с RT политик призвал дождаться ответных шагов Пекина.

«Китайцы — мудрые люди и не будут усугублять те ошибки, которые уже совершила Пелоси. Я думаю, они примут какие-либо меры, которые очень болезненно скажутся на Соединённых Штатах и на той политике, которую они проводят... Пелоси резко ухудшает отношения между США и Китаем — вот результаты её прилёта на Тайвань», — констатировал Цеков.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил разногласия в оценке действий Пелоси внутри самих Соединённых Штатов.

«Все американские СМИ и аналитики теряются в догадках, зачем это нужно. Это провокация, она до добра не доведёт. Есть ястребы, но есть и более здравомыслящие люди, которые говорят, что на пустом месте устраивать провокацию (явно не рядовую) — это, конечно, отсутствие какого-то стратегического мышления», — заявил собеседник RT.

Американист напомнил, что администрация Байдена пыталась смягчить отношения с Китаем, если сравнивать его курс с политикой Дональда Трампа. «В принципе, этот визит — в пику самому Байдену и его политике в отношении Китая», — заключил он.