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Армия КНР начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.
Армия КНР начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня
  • AFP
  • © STR

«Вечером 2 августа Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая начала серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также совместные военно-воздушные и военно-морские учения в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня», — цитирует Ши И РИА Новости.

Ранее Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

До этого Global Times сообщила, что Народно-освободительная армия Китая проведёт военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

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