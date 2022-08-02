Армия КНР начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

«Вечером 2 августа Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая начала серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также совместные военно-воздушные и военно-морские учения в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня», — цитирует Ши И РИА Новости.

Ранее Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

До этого Global Times сообщила, что Народно-освободительная армия Китая проведёт военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.