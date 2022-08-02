Минобороны КНР: армия Китая находится в состоянии боеготовности и проведёт ряд мероприятий
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«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) находится в состоянии боевой готовности и в качестве контрмер проведёт ряд целенаправленных военных мероприятий», — цитирует заявление РИА Новости.
По данным министерства, китайская армия намерена «решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность». Кроме того, НОАК будет «решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать «независимость» Тайваня».
Ранее Global Times сообщила, что Народно-освободительная армия Китая проведёт военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.
2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.
После этого американский политик сошла с самолёта.
По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».