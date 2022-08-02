Минобороны КНР: армия Китая находится в состоянии боеготовности и проведёт ряд мероприятий

Армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий. Об этом заявило Министерство обороны КНР.

«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) находится в состоянии боевой готовности и в качестве контрмер проведёт ряд целенаправленных военных мероприятий», — цитирует заявление РИА Новости.

По данным министерства, китайская армия намерена «решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность». Кроме того, НОАК будет «решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать «независимость» Тайваня».

Ранее Global Times сообщила, что Народно-освободительная армия Китая проведёт военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

После этого американский политик сошла с самолёта.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».