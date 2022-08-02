Пелоси назвала визит на Тайвань подтверждением «поддержки США тайваньской демократии»
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Как уточнила пресс-служба Пелоси, поездка стала первым за 25 лет официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США.
«Визит нашей делегации конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии», — говорится в сообщении.
Вместе с этим в заявлении утверждается, что визит «никоим образом не противоречит давней политике Соединённых Штатов» и соответствует «коммюнике США и Китая».
2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.
После этого американский политик сошла с самолёта.