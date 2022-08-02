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Пелоси назвала визит на Тайвань подтверждением «поддержки США тайваньской демократии»

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после прибытия на Тайвань в письменном обращении заявила, что её визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».
Пелоси назвала визит на Тайвань подтверждением «поддержки США тайваньской демократии»
  • Gettyimages.ru
  • © Drew Angerer

Как уточнила пресс-служба Пелоси, поездка стала первым за 25 лет официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США.

«Визит нашей делегации конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в заявлении утверждается, что визит «никоим образом не противоречит давней политике Соединённых Штатов» и соответствует «коммюнике США и Китая».

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

После этого американский политик сошла с самолёта.

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