GT: армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня
- Gettyimages.ru
- © VCG
Об этом сообщает Global Times.
«НОАК проведёт важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», — говорится в сообщении.
2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.
После этого американский политик сошла с самолёта.
По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».