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GT: армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведёт военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.
GT: армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

Об этом сообщает Global Times.

«НОАК проведёт важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», — говорится в сообщении.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

После этого американский политик сошла с самолёта.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

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