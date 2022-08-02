GT: армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведёт военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Об этом сообщает Global Times.

«НОАК проведёт важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», — говорится в сообщении.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

После этого американский политик сошла с самолёта.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».