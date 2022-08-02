Китай выражает решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Китай выражает решительный протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Пекин осуждает это решение Вашингтона.

«В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай», — заявило китайское Министерство иностранных дел.

Пекин отметил, что визит Пелоси в Тайбэй является серьёзным нарушением принципа одного Китая и положений трёх совместных китайско-американских коммюнике.

«Это оказывает серьёзное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и серьёзно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая», — подчеркнули в МИД.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

После этого американский политик сошла с самолёта.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».