В Белом доме заявили, что сделают всё для обеспечения безопасности Пелоси на Тайване
- AP
- © Taiwan Ministry of Foreign Affairs
По его словам, в Вашингтоне не видят оснований для того, чтобы визит Пелоси спровоцировал конфликт.
Он отметил, что в американской политике в отношении Китая нет никаких изменений. Кирби добавил, что в Вашингтоне продолжат следить за развитием событий.
«Мы также сделаем всё для того, чтобы обеспечить (Пелоси. — RT) спокойный и безопасный визит», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Минобороны КНР сообщило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.