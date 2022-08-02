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В Белом доме заявили, что сделают всё для обеспечения безопасности Пелоси на Тайване

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN заявил, что американские власти сделают всё для обеспечения безопасности спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси во время её визита на Тайвань.
В Белом доме заявили, что сделают всё для обеспечения безопасности Пелоси на Тайване
  • AP
  • © Taiwan Ministry of Foreign Affairs

По его словам, в Вашингтоне не видят оснований для того, чтобы визит Пелоси спровоцировал конфликт. 

Он отметил, что в американской политике в отношении Китая нет никаких изменений. Кирби добавил, что в Вашингтоне продолжат следить за развитием событий.

«Мы также сделаем всё для того, чтобы обеспечить (Пелоси. — RT) спокойный и безопасный визит», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны КНР сообщило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

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