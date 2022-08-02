Визит дамы: как США перекладывают на Китай ответственность за эскалацию в свете возможной поездки Пелоси на Тайвань

Китай может превратить потенциальную поездку спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань в кризис, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, показательными стали учения КНР с боевыми стрельбами, что якобы свидетельствует о планах Пекина эскалировать ситуацию. В связи с этим Кирби выразил мнение, что действия китайских властей повысят напряжённость в регионе. О том, что именно Китай будет ответствен за любой кризис, который может развернуться в свете предполагаемого визита Пелоси, ранее заявил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Между тем МИД КНР подтвердил решимость Пекина жёстко ответить на приезд Пелоси на остров. Эксперты полагают, что США в очередной раз пытаются переложить ответственность за свои провокационные действия на другое государство.

Китай может использовать потенциальный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризисной ситуации, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Ещё до прибытия спикера Пелоси в регион Китай провёл учения с боевыми стрельбами. По всей видимости, Китай готовится предпринять возможные дальнейшие шаги в ближайшие дни и, возможно, в более долгосрочной перспективе», — заявил он.

При этом, с его точки зрения, у Пекина нет никаких причин превращать возможный визит спикера «в какой-либо кризис или конфликт и использовать его как предлог для наращивания агрессивной военной активности в Тайваньском проливе или около него», так как поездка Пелоси соответствует многолетней политике Соединённых Штатов.

Вместе с тем Кирби предположил, что китайские власти продолжат делать громкие заявления и прибегать к «провокациям». В число последних он записал запуски ракет в Тайваньском проливе или в районе Тайваня, пересечение тайваньской опознавательной зоны ПВО, военные учения и прочие акции. Поле для своих действий Пекин также может расширить на дипломатическую и экономическую сферы, считает координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома.

«Некоторые из этих действий могут стать продолжением тревожной тенденции, наблюдаемой в последние годы, а некоторые ― иметь иной масштаб и охват», — подчеркнул Джон Кирби.

В связи с этим он предположил, что «действия Пекина могут иметь непредвиденные последствия, которые лишь усилят напряжённость». При этом он отметил, что Вашингтон в эскалации ситуации не заинтересован.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

AP

© Yuki Iwamura

Ранее с заявлением об ответственности Китая за эскалацию ситуации вокруг возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если госпожа спикер решит посетить (Тайвань. — RT) и Китай попытается создать какой-либо кризис или иным образом обострить напряжённость, то ответственность будет полностью лежать на Пекине», — заявил глава ведомства на брифинге 1 августа.

В этой связи, добавил он, США ожидают от Китая ответственных действий в случае прибытия спикера конгресса на остров.

Предупреждение Пекина

Между тем в МИД КНР уже заявили, что оставляют за собой право на меры по защите интересов своей страны в случае визита Пелоси на Тайвань.

«Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и, если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жёсткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности», — заявила на брифинге 2 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Тем временем китайские СМИ сообщили, что два авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — «Ляонин» и «Шаньдун» — вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива в преддверии приезда Пелоси на остров. По сведениям газеты «Чжунго шибао», которая ссылается на данные неназванного военного обозревателя, корабли вышли из портов Циндао и Санья. Отмечается, что неизвестно, войдут ли они в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных манёврах. В любом случае это свидетельствует об усилении противостояния между Китаем и США в регионе, полагает издание.

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Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на пресс-конференции, посвящённой председательству КНР в Совете Безопасности ООН в августе, назвал визит спикера палаты представителей конгресса США «крайне опасным и крайне провокационным».

«Мы все прекрасно знаем, что Тайвань — это неотъемлемая часть территории Китая. Принцип одного Китая — это красная линия в отношениях Китая с другими странами, и мы никому не позволим пересекать её», — заявил постпред.

Сам председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 28 июля высказал отрицательное отношение к возможной поездке Пелоси на Тайвань, назвав её «игрой с огнём».

Стоит отметить, что предполагаемый визит Нэнси Пелоси вызвал разногласия и на самом Тайване. Так, часть жителей острова устроили протест, требуя от спикера отменить поездку.

Действия спикера конгресса не пользуются безоговорочной поддержкой и среди американцев. Так, читатели газеты The Wall Street Journal раскритиковали Пелоси, посчитав её планы относительно Тайваня провокацией, а также проявлением эгоизма и желанием упрочить собственные политические позиции. Они также отметили слабость позиций Джо Байдена, который не стал препятствовать спикеру палаты представителей и не запретил ей посещать Тайвань.

Ранее, 20 июля, американский президент лишь заявил, что с точки зрения военных США поездка Пелоси на Тайвань «не является хорошей идеей». При этом, как подчеркнул CNN со ссылкой на свои источники 27 июля, Белый дом не стал препятствовать действиям политика.

Источники CNN в тайваньском правительстве и в администрации США заявили, что Пелоси намерена провести в Тайбэе ночь. Отмечается, что если политик всё же приедет на остров, то это будет первое за последние 25 лет посещение Тайваня спикером палаты представителей США.

Тайбей

Gettyimages.ru

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Игра на нервах

Как отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, нынешняя ситуация с предполагаемым визитом Пелоси в очередной раз демонстрирует приверженность Соединённых Штатов политике провокаций в собственных интересах.

«В этом плане американцы выступают как провокаторы, которым важно проверить, насколько бурной может быть реакция Пекина, чтобы прощупать почву на предмет его решимости относительно Тайваня. К тому же ставшие достоянием общественности планы Пелоси фактически отрезали США путь к отступлению. Официальный отказ от визита стал бы накладным и по внутриполитическим соображениям, и по внешнеполитическим — теперь необходимо сохранять лицо», — пояснил Васильев.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что, помимо классической тактики провокаций, визит Пелоси представляет собой ещё и «разведку боем».

«Неслучайно весь мир так напряжённо следит за тем, как движется самолёт американского политика в направлении Тайваня. Таким образом оценивается жёсткость китайской позиции и готовность КНР с помощью силовых инструментов реагировать на американское давление», — сказал аналитик.

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По его словам, если Пелоси всё же удастся без проблем добраться до Тайваня, то в США могут расценить это как неготовность Китая к жёсткой конфронтации, в связи с чем сочтут для себя возможным всё большее давление на Пекин, а также ущемление его интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), добавил эксперт. При этом, отметил он, в Белом доме и Госдепе намеренно подчёркивают, что не осведомлены о планах спикера конгресса и все решения она принимает исключительно самостоятельно. К тому же в Вашингтоне всячески пытаются переложить ответственность за эскалацию ситуации вокруг Тайваня исключительно на Пекин.

«Ведь одно дело, если бы летел сам Блинкен. Тогда можно было бы сказать, что решение согласовано с президентом, что это часть государственной политики США, что Вашингтон таким образом открыто бросает вызов Пекину. А здесь всегда всё можно списать на волюнтаризм амбициозной пожилой дамы и объявить её визит частным. Такая хитрая иезуитская политика двоемыслия, которая в целом характерна для американской внешней деятельности и давно никого не удивляет», — заявил Фельдман.

Вместе с тем он выразил мнение, что, несмотря на всю объективную ненужность нынешней конфронтации с Пекином, Вашингтон всё же идёт на неё, так как старается удержать свой статус гегемона хотя бы в АТР.

«Это своеобразный жест отчаяния, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион, наверное, остаётся последней зоной, где Вашингтон имеет реальные шансы на то, чтобы сохранить свой статус глобального гегемона. В связи с этим США и дальше будут нагнетать ситуацию в АТР, чтобы консолидировать вокруг себя региональных союзников, превратив их в форпост около берегов своего главного геополитического противника — Китая», — резюмировал аналитик.