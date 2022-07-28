Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает решительно против вмешательства в дела Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай выступает решительно против вмешательства в дела Тайваня и будет твёрдо защищать свой суверенитет.

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