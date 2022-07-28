Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает решительно против вмешательства в дела Тайваня

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай выступает решительно против вмешательства в дела Тайваня и будет твёрдо защищать свой суверенитет.
Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает решительно против вмешательства в дела Тайваня
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Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул намерение правительства и народа КНР защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны. 

Ранее сообщалось, что американский атомный авианосец Ronald Reagan направился в Южно-Китайское море и может проследовать к Тайваньскому проливу.

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