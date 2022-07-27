США направили авианосец Ronald Reagan в направлении Тайваньского пролива

Американский атомный авианосец Ronald Reagan направился в Южно-Китайское море и может проследовать к Тайваньскому проливу.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Уточняется, что авианосец с кораблями сопровождения вышел из Сингапура и направился в северо-восточном направлении. Американские военные не раскрывают конечный пункт назначения, но маршрут приведёт авианосную группу к Тайваньскому проливу, если она продолжит движение в том же направлении.

Газета подчёркивает, что данные шаги американских военных могут быть связаны с возможным визитом в регион спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее сообщалось, что США могут усилить присутствие в регионе на время возможного визита Пелоси на Тайвань.