AP: США могут усилить присутствие в регионе на время возможного визита Пелоси на Тайвань

Пентагон разрабатывает планы по увеличению военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе на время возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

«Официальные лица США говорят, что немного опасаются возможного нападения Китая на самолёт Нэнси Пелоси, если она полетит на Тайвань», — пишет агентство.

Как отмечается, американский политик намеревается посетить «одну из самых горячих точек мира», где любая оплошность или недоразумение могут поставить её безопасность под угрозу.

По информации собеседников, речь может идти об увеличении интенсивности передвижения сил и средств США в районе острова и о задействовании истребителей, кораблей и средств наблюдения.

Ранее Financial Times писала, что Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Китайский МИД, в свою очередь, потребовал от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Подобный шаг Пекин будет рассматривать как нарушение принципа единого Китая. Такое же требование поступило от Министерства обороны Китая.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская администрация надеется убедить Пелоси в том, что поездка на Тайвань будет сопряжена с рисками.