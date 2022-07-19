Китай требует от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань

КНР требует от США отменить визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, подобный шаг Пекин будет рассматривать как нарушение принципа единого Китая, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

«Китай требует от США строгого соблюдения принципа «одного Китая» и трёх совместных американо-китайских коммюнике, не организовывать визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать создавать факторы напряжённости в Тайваньском проливе», — цитирует дипломата РИА Новости.

По информации Financial Times, Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Визит, который ранее планировался на апрель, был отменён из-за того, что Пелоси заболела коронавирусом.

Также в Минобороны КНР потребовали от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям на $108 млн.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».

В Белом доме при этом пообещали сделать всё возможное, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с материковым Китаем» силовым путём.