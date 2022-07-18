В Минобороны КНР заявили, что Китай требует от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям на $108 млн.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны КНР Тань Кэфэя, опубликованном в социальной сети «Вичат».

«Китай требует, чтобы США немедленно отозвали этот план продажи оружия Тайваню, прекратили все подобные поставки вооружений и разорвали военные связи между США и Тайванем», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Бали потребовал от Вашингтона прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване.