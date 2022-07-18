Китай требует от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям на $108 млн
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Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны КНР Тань Кэфэя, опубликованном в социальной сети «Вичат».
«Китай требует, чтобы США немедленно отозвали этот план продажи оружия Тайваню, прекратили все подобные поставки вооружений и разорвали военные связи между США и Тайванем», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Бали потребовал от Вашингтона прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване.