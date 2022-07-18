Китай требует от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям на $108 млн

Короткая ссылка
В Минобороны КНР заявили, что Китай требует от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям на $108 млн.
Китай требует от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям на $108 млн
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны КНР Тань Кэфэя, опубликованном в социальной сети «Вичат».

«Китай требует, чтобы США немедленно отозвали этот план продажи оружия Тайваню, прекратили все подобные поставки вооружений и разорвали военные связи между США и Тайванем», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Бали потребовал от Вашингтона прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить