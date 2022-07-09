Глава МИД Китая потребовал от США прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Бали потребовал от Вашингтона прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване.
Глава МИД Китая потребовал от США прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване
  • AP

«Мы требуем, чтобы американская сторона делала более осторожные заявления и предпринимала более осмотрительные действия. Не надо посылать какие-либо ошибочные сигналы сторонникам так называемой независимости Тайваня», — сказал Ван И, слова которого приводит ТАСС.

Вашингтон не должен недооценивать решимость китайского народа защищать суверенитет своей страны, подчеркнул министр.

Он также раскритиковал политику США в отношении Китая в связи с вмешательством в дела Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и в связи с ситуацией в Южно-Китайском море.

В МИД КНР ранее заявили, что США ожидают серьёзные последствия из-за поощрения американскими властями сепаратизма на Тайване.

Вместе с этим советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что политика Белого дома в отношении Тайваня заключается в том, чтобы проводить «эффективное сдерживание» возможной агрессии, а не её отражение.

Энтони Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня, однако при этом он заявил, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить