Глава МИД Китая потребовал от США прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Бали потребовал от Вашингтона прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване.

«Мы требуем, чтобы американская сторона делала более осторожные заявления и предпринимала более осмотрительные действия. Не надо посылать какие-либо ошибочные сигналы сторонникам так называемой независимости Тайваня», — сказал Ван И, слова которого приводит ТАСС.

Вашингтон не должен недооценивать решимость китайского народа защищать суверенитет своей страны, подчеркнул министр.

Он также раскритиковал политику США в отношении Китая в связи с вмешательством в дела Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и в связи с ситуацией в Южно-Китайском море.

В МИД КНР ранее заявили, что США ожидают серьёзные последствия из-за поощрения американскими властями сепаратизма на Тайване.

Вместе с этим советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что политика Белого дома в отношении Тайваня заключается в том, чтобы проводить «эффективное сдерживание» возможной агрессии, а не её отражение.

Энтони Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня, однако при этом он заявил, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.