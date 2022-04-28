Блинкен: администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны

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Администрация США во главе с Джо Байденом считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь вооружение для своей защиты, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время слушания в комитете по иностранным делам палаты представителей.
Блинкен: администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны
  • AP

«Я согласен: жизненно важно, чтобы у Тайваня по-прежнему были средства для самообороны... Мы решительно настроены на то, чтобы у Тайваня было всё, что ему нужно для своей защиты, как мы это и делали на протяжении десятков лет, в период работы восьми администраций», — цитирует Блинкена ТАСС.

По словам главы Госдепа, администрация США намерена взаимодействовать с законодателями, чтобы «делать это как можно более эффективно».

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ ранее заявил, что Соединённым Штатам не стоит недооценивать решимость и возможности Китая, а вопрос Тайваня может оказать «разрушительное воздействие на отношения» между Пекином и Вашингтоном.

В пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР также сообщили, что армия Китая проведёт военные учения в районе Тайваня в ответ на провокационные действия США.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».

Вместе с тем помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сделают всё возможное, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с материковым Китаем» силовым путём.

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