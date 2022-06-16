Белый дом: задача США заключается в «сдерживании» потенциальной агрессии против Тайваня

Политика Белого дома в отношении Тайваня заключается в том, чтобы проводить «эффективное сдерживание» возможной агрессии, а не её отражение, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность.

«По сути, основная идея и смысл нашего... подхода к Тайваню заключается в том, чтобы сделать так, чтобы никогда не наступил тот день, когда встанет вопрос, должны ли мы защищать Тайвань, поскольку мы уже осуществили эффективное сдерживание. Именно в этом заключается наша политика», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Белом доме объяснили слова американского президента Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты готовы к участию в защите Тайваня. Как сообщил неназванный представитель администрации, глава государства имел в виду приверженность Вашингтона поставкам Тайбэю вооружений.

В МИД КНР заявили, что США ожидают серьёзные последствия в связи с поощрением американскими властями сепаратизма на Тайване.