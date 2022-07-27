CNN: Белый дом предупредил Пелоси о рисках в случае её визита на Тайвань

Администрация президента США Джо Байдена «за кулисами» предупредила председателя американской палаты представителей Нэнси Пелоси, что её планируемая поездка на Тайвань сопряжена с риском. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, в ходе встречи с участием представителей Белого дома и Пентагона Пелоси предупредили о напряжённости в том регионе, где расположен Тайвань.

В сообщении говорится, что американская администрация надеется убедить Пелоси в том, что поездка на Тайвань будет сопряжена с рисками. При этом телеканал сообщил, что Белый дом не планирует официально запрещать ей визит.

Ранее Министерство обороны Китая потребовало от США не организовывать поездку председателя американкой палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

В министерстве предупредили, что если в Вашингтоне продолжат действовать по-своему, то китайская армия не будет за этим наблюдать «сложа руки», а «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».