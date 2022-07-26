Минобороны Китая потребовало от США не организовывать поездку Пелоси на Тайвань

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Министерство обороны Китая потребовало от США не организовывать поездку председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Минобороны Китая потребовало от США не организовывать поездку Пелоси на Тайвань
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

Об этом заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«Китай требует, чтобы США реальными действиями выполняли своё обещание не поддерживать независимость Тайваня, а также чтобы они не организовывали поездку Пелоси на Тайвань», — цитирует его РИА Новости

Тань Кэфэй предупредил, что если в Вашингтоне продолжат действовать по-своему, то китайская армия не будет за этим наблюдать «сложа руки», а «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».

Ранее Financial Times писала, что Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Китайский МИД, в свою очередь, потребовал от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Подобный шаг Пекин будет рассматривать как нарушение принципа единого Китая.

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