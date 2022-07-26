Минобороны Китая потребовало от США не организовывать поездку Пелоси на Тайвань

Министерство обороны Китая потребовало от США не организовывать поездку председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«Китай требует, чтобы США реальными действиями выполняли своё обещание не поддерживать независимость Тайваня, а также чтобы они не организовывали поездку Пелоси на Тайвань», — цитирует его РИА Новости.

Тань Кэфэй предупредил, что если в Вашингтоне продолжат действовать по-своему, то китайская армия не будет за этим наблюдать «сложа руки», а «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».

Ранее Financial Times писала, что Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Китайский МИД, в свою очередь, потребовал от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Подобный шаг Пекин будет рассматривать как нарушение принципа единого Китая.