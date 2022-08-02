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«Чжунго шибао»: два авианосца КНР вышли в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань

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Два авианосца КНР вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, информирует тайваньская газета «Чжунго шибао».
«Чжунго шибао»: два авианосца КНР вышли в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань
  • globallookpress.com
  • © Zeng Tao

Как уточняет агентство РИА Новости со ссылкой на издание, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» недавно покинули порты. Но не говорится, когда это произошло.

Также нет информации, куда именно они направляются и возможно ли, что они движутся к Тайваньскому проливу.

Издание China Daily пишет, что в понедельник, 1 августа, канал военных новостей Центрального телевидения Китая представил видеоклип, в котором показаны авианосные группы ВМС Народно-освободительной армии Китая «Ляонин» и «Шаньдун» на недавних боевых учениях. Капитан Сюй Ин сообщил государственной телерадиокомпании, что его корабль выполнил ряд учебных задач и продолжает повышать свои боевые возможности.

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