Рецессия, энергокризис и наплыв мигрантов: почему республиканцы бьют тревогу из-за ухудшающейся ситуации в США

Американские власти спровоцировали невиданную прежде инфляцию, рекордные цены на бензин и катастрофический кризис в сфере миграции, а теперь хотят повысить налоги. Об этом заявила глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел. Кроме того, сенатор-республиканец Тед Круз призвал сместить с поста министра внутренней безопасности США из-за критической ситуации с наплывом нелегалов. Круз также обвинил Вашингтон в желании скрыть от американцев ужасающие последствия миграционного кризиса. По мнению экспертов, такие претензии обоснованны, поскольку Байден не справляется с внутренними проблемами в США. Из-за этого, как отмечают аналитики, он может вскоре потерять возможность проводить свои инициативы через конгресс, который, вероятно, станет оппозиционным.

Республиканцы раскритиковали действия администрации президента США Джо Байдена, которые, по их мнению, привели к ухудшению ситуации в Соединённых Штатах.

Так, глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел заявила, что демократические власти спровоцировали значительный рост инфляции, рецессию, увеличение цен на бензин и усугубление миграционного кризиса.

«Лидеры Демократической партии спровоцировали рецессию, невиданную прежде инфляцию, рекордные цены на бензин и катастрофический кризис на границе (США и Мексики. — RT). А теперь хотят повысить налоги. Через 100 дней американцы проголосуют (на промежуточных выборах в конгресс. — RT) за сворачивание их радикальной повестки!» — написала Макдэниел на своей странице в Twitter.

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Глава нацкомитета республиканцев также заметила, что при 46-м президенте США благосостояние рядовых американцев ухудшилось.

«При Байдене годовой заработок трудоустроенных американских граждан сократился в среднем на $3,4 тыс.», — отметила Макдэниел.

К тому же она заявила, что рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США упал почти на 30% среди азиатских, темнокожих и латиноамериканских избирателей.

По словам Макдэниел, Белый дом не принимает существенных мер по урегулированию миграционного кризиса.

«Администрация Байдена осуждает отправку нелегальных иммигрантов в Вашингтон и Нью-Йорк, но ничего не предпринимает для оказания поддержки переполненным небольшим городам в приграничных штатах, (власти. — RT) которых молят о помощи с момента вступления Байдена в должность», — отметила она.

По её данным, с тех пор как Байден стал президентом, границу США пересекли 4 млн нелегальных мигрантов.

Кроме того, сенатор-республиканец Тед Круз призвал сменить действующего главу Министерства внутренней безопасности США из-за критической ситуации с наплывом нелегалов.

«Очевидно, что министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса нужно сместить с поста. Он отказывается следовать закону и подвергает американцев опасности», — написал сенатор в Twitter.

Ранее Круз также сообщил, что Майоркас «в ответе за фиаско» в миграционной сфере.

Мигранты на южной границе США

AP

© Dario Lopez-Mills

«По его словам (министра внутренней безопасности. — RT), на границе обеспечена безопасность — это откровенная ложь», — заявил республиканец.

Круз также сообщил, что Байден и вице-президент США Камала Харрис «хотят скрыть от Америки ужасающую реальность кризиса на южной границе».

«Мешков с телами становится всё больше. Это ничем не оправдать!» — написал он в Twitter.

Ошибочный курс

Как заявил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков, претензии республиканцев к Белому дому из-за ухудшающейся ситуации в США обоснованны, поскольку администрация Байдена действительно не справляется с целым рядом внутренних проблем страны.

«Инфляция уже достигла 9,1%, американская экономика оказалась в рецессии, топливный кризис не разрешается. Наблюдаются серьёзные трудности с нелегальной миграцией. Республиканцы вполне обоснованно обвиняют Байдена в том, что у Белого дома отсутствует стратегия, как отвечать на эти кризисы», — сообщил эксперт.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что Байден допустил множество ошибок во внутренней политике Соединённых Штатов.

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«Сначала он фактически пригласил мигрантов приезжать в США, и после этого стала многократно увеличиваться волна нелегалов. Затем Байден попробовал сделать шаг назад, но было уже поздно: в результате его действий на границе возникла критическая ситуация. Но Байдену и его окружению не хочется заниматься этой проблемой, на решение которой необходимо положить множество сил и времени», — заявил аналитик в разговоре с RT.

По мнению Рогулёва, глава Белого дома предпринял множество неверных шагов и в сфере энергетики.

«В частности, сначала он нацелился на зелёный курс. Это было провозглашено в качестве задачи его администрации. Байден сократил добычу традиционных энергоресурсов. Но когда он это сделал, цены на энергоносители начали подскакивать. Сейчас президент США потерял контроль над ситуацией. Последней каплей стало введение антироссийских санкций. И все эти необдуманные шаги привели к энергокризису и тому, что американцы теперь вынуждены переплачивать», — заметил эксперт.

Как сообщает NBC News, жителей Соединённых Штатов шокировали счета за электричество. По данным телеканала, цены на такую энергию в США летом в среднем выросли на 20%, однако в ряде штатов счета за электричество могут увеличиться на 45—50%.

Ранее Байден возложил ответственность за проблемы в энергетике Соединённых Штатов на президента России Владимира Путина, заявив, что «путинский скачок цен сильно бьёт по Америке». Однако, как сообщает Fox News, жители США не купились на заявления главы Белого дома о подорожании топлива в стране из-за российского лидера. Как проинформировал телеканал, американцы знают, что проблемы с энергетикой в стране наблюдались с самого прихода Байдена на пост президента США, в частности из-за его решения заблокировать нефтепровод из Канады в рамках так называемого зелёного курса.

В преддверии катастрофы

По результатам опроса, проведённого недавно The New York Times и Siena College, 77% американцев считают, что Соединённые Штаты движутся в неправильном направлении. Противоположного мнения придерживаются лишь 13% респондентов. Согласно исследованию, 58% опрошенных назвали экономическую ситуацию в стране плохой и лишь 9% — хорошей. В то же время 78% считают инфляцию и стоимость жизни в США крайне важными вопросами.

По словам Дудакова, эти цифры говорят прежде всего об осознании большинством американцев того, что Байден «не справляется».

«Мы видим это и по рейтингам одобрения действующего главы Белого дома, которые держатся на крайне низких значениях», — сказал эксперт.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Caroline Purser

Согласно данным агрегатора соцопросов портала RealClearPolitics, в июле уровень поддержки политики 46-го президента США побил новый антирекорд, опустившись до 36,8%.

«При этом примечательно, что падение популярности Байдена наблюдается даже среди его потенциальных избирателей — темнокожих и латиноамериканцев. Для них, как и для других жителей США, чрезвычайно важно положение страны в экономике и энергетике. Ведь они зачастую победнее, по ним инфляционный кризис бьёт в большей степени. Внешняя политика всех американцев волнует гораздо меньше», — отметил Дудаков.

В свою очередь, Рогулёв заявил, что провальная политика демократа Джо Байдена по многим направлениям, включая экономику, энергетику и миграцию, с большой долей вероятности может привести к тому, что Демократическая партия проиграет промежуточные выборы в конгресс, которые должны состояться в ноябре.

«Скорее всего, большинство в обеих палатах получат республиканцы. И Байден, который и до этого не отличался экстраординарными лидерскими качествами, сейчас и вовсе может стать хромой уткой — президентом, неспособным продвигать свои инициативы через оппозиционный конгресс», — заявил аналитик.

Схожей позиции придерживается и Дудаков. По его словам, демократы в условиях нынешнего кризиса в США не смогут оказаться впереди республиканцев после избирательного процесса в ноябре.

«Представителей Демпартии может ждать катастрофическое поражение. Они, скорее всего, потеряют более 40 мест в палате представителей и до четырёх мест в сенате. А у республиканцев появляется шанс получить наиболее твёрдое большинство за последние практически 100 лет — и уж точно с времён Великой депрессии», — заключил эксперт.