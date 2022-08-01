NBC News: американцев шокировали счета за электричество
Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, цены на электроэнергию в США летом в среднем выросли на 20%, однако в ряде штатов счета за электричество могут увеличиться на 45—50%.
Отмечается, что это связано с подорожанием газа.
Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.
Американский президент Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.
Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.