NBC News: американцев шокировали счета за электричество

Американцы испытали шок после получения счетов за электричество в связи с ростом цен на газ.

Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, цены на электроэнергию в США летом в среднем выросли на 20%, однако в ряде штатов счета за электричество могут увеличиться на 45—50%.

Отмечается, что это связано с подорожанием газа.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.

Американский президент Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.