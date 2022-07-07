Fox News: в росте цен на бензин в США виновата политика Байдена

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Цены на бензин в США растут из-за политики американского президента Джо Байдена, а не из-за действий российского лидера Владимира Путина, которого Байден пытается в этом обвинить. Об этом в эфире Fox News заявил политический обозреватель Такер Карлсон.

«Это просто стыд. Вообще просто поразительно, а в этой ситуации — и опасно. И никто не верит ни единому слову, потому что это явная ложь», — прокомментировал Карлсон обвинения Байдена в адрес Путина.

Он напомнил, что США являются богатой природными ресурсами страной, однако в настоящее время американцы испытывают нехватку продовольствия и энергоресурсов.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.

Джо Байден обвинил Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

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