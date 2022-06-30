Минюст США: водителю фуры, в которой задохнулись 53 мигранта может грозить смертная казнь

В Соединённых Штатах водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта Омеро Заморано и его сообщнику Кристиану Мартинесу может грозить смертная казнь. Ещё двух фигурантов уголовного дела ждёт до десяти лет тюрьмы.

«Заморано обвиняется по уголовному делу по пункту обвинения в незаконной перевозке иностранцев, повлекшей смерть. Если Заморано признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или, возможно, смертная казнь. Судья федерального окружного суда вынесет любой приговор после рассмотрения руководящих принципов вынесения приговоров в США и других установленных законом вещей», — сообщили в Минюсте США, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила тела более 40 нелегальных мигрантов в автофургоне в пригороде Сан-Антонио, штат Техас. Позже это число было увеличено до 53. Отмечается, что мигранты были незаконно ввезены в США из Мексики.