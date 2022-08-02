«От этого зависит судьба всего мира»: каковы перспективы диалога России и США о новой системе контроля над вооружениями

Президент США Джо Байден заявил о готовности в оперативном порядке провести переговоры с Россией о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-III. Ранее в Кремле отметили, что вопрос дальнейшей судьбы договора СНВ-III касается безопасности всего мира, поэтому нельзя отказываться от его обсуждения. По мнению экспертов, Байден именно сейчас выступил с таким заявлением, поскольку РФ начала серийное производство межконтинентальных ракет «Сармат», вскоре поставит в ВС не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые комплексы «Циркон», а также уже передала ВМФ подводную лодку «Белгород», способную доставлять ядерное оружие на большие расстояния.

Президент США Джо Байден заявил о готовности в оперативном порядке провести переговоры с Россией о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом глава Белого дома сообщил перед десятой обзорной конференцией по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Сегодня моя администрация готова оперативно вести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит Договор СНВ-III по истечении его действия в 2026 году», — отметил Байден.

Однако, как заявил глава Белого дома, такие обсуждения «требуют заинтересованного партнёра, действующего добросовестно».

«России следует продемонстрировать свою готовность возобновить работу в области контроля над вооружениями с Соединёнными Штатами», — сказал Байден.

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Он напомнил, что «даже на пике холодной войны» Соединённые Штаты и Советский Союз были в состоянии работать вместе для выполнения «общих обязанностей по обеспечению стратегической стабильности».

Кроме того, как заявил Байден, США считают, что переговоры о новой системе по контролю за вооружениями должны проходить при участии КНР.

«На Китае как ядерной державе, подписавшей ДНЯО, и постоянном члене ООН также лежит ответственность за участие в переговорах, которые снизят риск просчёта и учтут дестабилизирующие военные факторы. Нежелание существенным образом участвовать в работе в сфере контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия не принесёт пользы ни одной из наших стран, ни миру (в целом. — RT)», — сказал президент США.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос дальнейшей судьбы договора СНВ-III — это та тема, «обсуждения которой нельзя избежать».

«Можно, конечно, как страус пытаться зарывать голову в песок, ссылаясь на специальную военную операцию (РФ на Украине. — RT), но именно Россия и США должны обсуждать эту тему. Обсуждать нужно было вчера. И это обсуждение важно не только для народов наших двух стран, но и для всего мира, для глобальной безопасности», — подчеркнул Песков.

Ключевой договор

Напомним, СНВ-III остаётся последним из действующих соглашений по контролю за стратегическими вооружениями, заключённых между Вашингтоном и Москвой после окончания холодной войны.

Этот договор был подписан сторонами в 2010 году. Он предусматривает сокращение ядерных зарядов до 1550 единиц для каждой из сторон, а числа развёрнутых носителей — до 700 единиц.

В начале 2021-го Россия и США продлили СНВ-III, соглашение о его пролонгации на пять лет вступило в силу 3 февраля того же года. В МИД РФ тогда подчеркнули, что договор будет действовать «в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года».

Флаги России и США

Gettyimages.ru

Позднее о дальнейшей судьбе СНВ-III стороны вели переговоры в январе 2022-го во время консультаций по гарантиям безопасности, которые проходили в Женеве. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, тогда Москва и Вашингтон коснулись вопросов дальнейших действий сторон после истечения в 2026 году ДСНВ.

«Какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности», — рассказал представитель российского внешнеполитического ведомства о сути обсуждений.

В начале июня помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт заявила, что и после 2026 года Вашингтон хочет сохранить ограничения для российских систем, подпадающих под действие СНВ-III. Кроме того, она обозначила ещё несколько пожеланий Соединённых Штатов.

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«Хотим ограничить новые виды разрабатываемых Россией ядерных систем, а также хотим затронуть все российские ядерные вооружения, в том числе оружие театра военных действий (современное натовское наименование тактического оружия. — RT)», — отметила представитель Госдепа США.

Кроме того, Стюарт заявила о попытках Вашингтона вести двусторонние обсуждения с Китаем «по управлению стратегическими рисками и их снижению».

«Наткнулись на сопротивление КНР. Похоже, Китай не хочет в них участвовать, стараясь при этом стремительно нарастить свой арсенал», — отметила помощник госсекретаря, подчеркнув, что Пекину пришло время «проявить транспарентность и конструктивно участвовать в работе над снижением рисков».

«Значимость сложно переоценить»

Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, заявление Байдена о готовности в оперативном порядке провести переговоры с Россией о новой системе контроля над вооружениями можно поприветствовать. Однако не стоит забывать, что именно Вашингтон «тормозил эти обсуждения», сказал аналитик.

«Москва не хочет ядерной гонки, поэтому ранее неоднократно призывала Вашингтон возобновить переговоры по стратегической стабильности. Ведь чтобы заключить договор в этой сфере, нужна титаническая работа с обеих сторон в согласовании позиций и повестки. К конкретным договорённостям придётся идти несколько лет. Поэтому взаимодействие наращивать нужно было начинать намного раньше», — заявил Блохин в разговоре с RT.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Байден именно сейчас выступил за оперативное начало переговоров с Россией о новой системе контроля над вооружениями, поскольку РФ успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и приступила к её серийному производству, а также в ближайшие месяцы начнёт поставлять в ВС РФ новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон».

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

«Для последних, как объявил президент России Владимир Путин, нет никаких преград. Кроме того, в Вашингтоне для себя чётко отметили заявления Москвы, касающиеся поставок на боевое дежурство «Сарматов» до конца этого года. Мотивировать Белый дом на более активные действия по контролю вооружений могла и передача ВМФ РФ подлодки «Белгород» с глубоководными беспилотными подводными аппаратами, способными доставлять ядерное оружие на большое расстояние, в том числе и до территории США», — заявил Кнутов.

По мнению Блохина, при обсуждении новой системы контроля над вооружениями Вашингтон может предпринять попытки ограничить мощь России именно в этом новейшем оружии, в котором Соединённые Штаты не преуспели.

«Поэтому нельзя исключать, что они будут пытаться поставить под контроль разработки российского гиперзвукового оружия, где Соединённые Штаты отстают. Сейчас Россия — лидер в области гиперзвука, а США — в роли догоняющего. Вашингтону выгодно включить российские новинки в соглашение по контролю над вооружениями. Поэтому ход обсуждения будет зависеть и от конкретных предложений Белого дома. Естественно, РФ не будет действовать в ущерб собственной безопасности», — уверен эксперт.

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Кроме того, проблемным аспектом будущих переговоров может стать стойкое желание Соединённых Штатов привлечь Китай к переговорам по соглашению, которое призвано сменить СНВ-III, считает Блохин.

«Вероятно, за счёт этого Вашингтон оставляет за собой шанс саботировать переговорный процесс, прекрасно зная позицию Пекина, который на это не пойдёт, поскольку арсеналы США и России с объёмом китайских вооружений несопоставимы. В случае если США передумают заключать новое соглашение после СНВ-III, они всегда могут перевести стрелки на Россию, обвинив её в нежелании уговорить КНР участвовать в таком обсуждении», — сказал аналитик.

Сходного мнения придерживается и Кнутов. По его словам, часть заявления Байдена, касающаяся привлечения Китая к переговорам по стратегической стабильности, во многом «носит двуличный характер».

«Если глава Белого дома призывает КНР принять участие в переговорах, то он сразу должен заявить, что намерен сорвать обсуждения и переложить вину за их провал на Россию, поскольку она не надавила на Китай, заставив участвовать в переговорах. Хотя суть отношений Москвы и Пекина никогда не предполага никакого давления», — отметил аналитик.

Помимо «китайского фактора», препятствием на пути к выработке новой системы контроля над вооружением после СНВ-III может стать республиканское руководство администрации США, прихода которого к власти после 2024 года исключать нельзя, полагает Блохин.

«Многие республиканцы против подобного договора о контроле вооружений, и если в Соединённых Штатах победит президент от Республиканской партии, то из-за отсутствия политической воли американской стороны новое соглашение, которые призвано сменить СНВ-III, может быть так и не заключено», — допустил эксперт.

Конгресс США

© РИА Новости / Михаил Палинчак

Впрочем, такая ситуация создала бы колоссальные риски в сфере международной безопасности, считает Блохин.

«Значимость создания новой системы контроля над вооружениями между США и РФ сложно переоценить. Роль этого процесса в обеспечении международной стабильности крайне высока. На обе эти страны приходится более 90% всего ядерного оружия, и от того, как будут складываться отношения этих государств, зависит многое, от этого зависит судьба всего мира. Пожалуй, нет такого соглашения, которое было бы по значимости сравнимо с тем, что может последовать после СНВ-III», — отметил эксперт.

При этом Кнутов полагает, что подвижки в переговорах о новой системе контроля над вооружениями могут произойти после промежуточных выборов в конгресс США.

«Если большинство в обеих палатах после этого окажется у республиканцев, то целый ряд законопроектов Байден просто не сможет утверждать в конгрессе. Ему понадобятся хоть какие-то козыри, чтобы на предстоящих уже президентских выборах их предъявить избирателю. Таким козырем мог бы стать договор СНВ-IV. Если демократы почувствуют, что стулья под ними шатаются, то они попытаются ускорить переговоры по этому соглашению и найти приемлемые для двух сторон решения», — заключил аналитик.