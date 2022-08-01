«Настоящий убийца авианосцев»: как «Циркон» изменит соотношение сил в Мировом океане

Президент России Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге по случаю празднования Дня ВМФ заявил, что поставка новейших гиперзвуковых комплексов «Циркон» российским вооружённым силам начнётся «в ближайшие месяцы». Британская газета Daily Mirror расценила это заявление как «леденящую душу угрозу». Корреспондент RT разбирался, чего испугались британцы.

В 2020 году фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» выполнил три пуска ракеты «Циркон» в рамках испытаний: два — по морским мишеням и один — по наземной цели. В октябре 2021 года ВМФ России провёл испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Согласно данным объективного контроля, ракета поразила условную цель, а её полёт соответствовал заданным параметрам, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ожидается, что «Цирконы» поступят на вооружение на фрегаты проектов 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также на находящиеся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск». Ими планируется заменить тяжёлую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», принятую на вооружение ещё в 1980-х годах.

Известно, что скорость «Циркона» составляет около девяти скоростей звука, или 9 Махов (примерно 2,65 км/с на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч). Это примерно в четыре раза быстрее самых скоростных противокорабельных ракет, которые применяются сегодня.

К примеру, ракета «Оникс» движется со скоростью около 600—700 м/сек. Скорость полёта «Циркона» затрудняет её перехват: она пикирует с большой высоты на цель, таким образом, в зоне ПВО/ПРО противника она находится недолго и перехватить её на этом участке траектории невозможно.

По данным из открытых источников, дальность гиперзвуковой ракеты составляет около 1 тыс. км. Вес боевой части — 300—400 кг.

По мнению военного эксперта контр-адмирала запаса Михаила Чекмасова, с принятием на вооружение ВМФ России «Циркона» «в корне изменится соотношение сил в Мировом океане».

«Это настоящий убийца авианосцев. Представим такую ситуацию: в Норвежском море развёртывается авианосное ударное соединение (АУС) ВМС НАТО, в составе которого имеются два авианосца США и один — Великобритании с кораблями охранения. А из Баренцева моря многоцелевой корабль N Северного флота ВМФ России, находясь вне зоны поражения АУС, применяет часть боекомплекта ракет «Циркон» по авианосцам — например, по три ракеты на каждый. Сбивать их нечем. Нет таких средств ПРО на авианосцах и кораблях охранения. А может, это и не корабль будет, а многоцелевая подводная лодка, способная выполнить эту задачу из неопределённого района», — рассказал RT адмирал Чекмасов.

Он отметил, что в виде «Циркона» ВМФ России получает универсальное оружие, «благодаря которому один многоцелевой корабль дальней морской или океанской зоны или атомная подлодка становятся способными нанести неприемлемый ущерб агрессору».

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, стратегические изменения с появлением «Циркона» обусловлены отставанием стран НАТО от России в развитии гиперзвуковых технологий.

Последние неудачные испытания американской гиперзвуковой ракеты, известной как Conventional Prompt Strike, прошли 30 июня этого года. «Неполадки возникли после воспламенения испытательного образца», — рассказал официальный представитель Пентагона Тим Горман. При этом он не уточнил, что именно произошло. Это уже вторые неудачные испытания. Во время первой попытки в октябре 2021 года произошёл отказ ракеты-носителя. Conventional Prompt Strike не смогла покинуть стартовую площадку.

«Быстрые противокорабельные ракеты — это не новость, они появились не вчера, но постоянно увеличиваются их скорость и дальность. НАТО переживает, что у них есть отставание в программах разработки гиперзвуковых ракет», — считает Стефанович.

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По его мнению, сложность поражения «Циркона» не в том, что он идёт на гиперзвуковой скорости, а в том, что ракета на этой скорости может интенсивно маневрировать.

«По большому счёту те корабельные противоракетные системы, которые есть у США и НАТО, заточены на противодействие межконтинентальным баллистическим ракетам. «Циркон» — более сложная цель. Гиперзвуковая маневрирующая цель — новая штука, в случае с ней стоят задачи по отслеживанию на разных участках. Теоретически это можно отследить, но на практике с задачами противодействия таким вооружениям никто не сталкивался», — заключил Стефанович.