«Слово военных моряков незыблемо, а усердие безгранично»: Путин утвердил новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

31 июля Владимир Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ. Согласно тексту новой редакции Морской доктрины, её реализация направлена на «устойчивое социально-экономическое развитие РФ, обеспечение национальной безопасности и укрепление авторитета на международной арене». При этом среди основных вызовов и угроз нацбезопасности обозначены курс США на доминирование и продвижение военной инфраструктуры стран НАТО к российским рубежам.

В воскресенье, 31 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Перед его началом Владимир Путин утвердил Морскую доктрину РФ и Корабельный устав Военно-морского флота.

«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России — и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми средствами», — сказал Путин, говоря о новой Морской доктрине.

При этом глава государства заметил, что в новом Корабельном уставе ВМФ отражены вековые традиции моряков: «Морская служба — это призвание. Флотское братство, взаимовыручка, презрение к трудностям, твёрдая воля — в характере командиров кораблей, офицерского состава и всех боевых экипажей. Слово военных моряков незыблемо, а усердие безгранично».

Речь Владимира Путина на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ

Как следует из текста указа о Морской доктрине, её реализация «будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию РФ, обеспечению нацбезопасности и укреплению авторитета на международной арене».

В числе основных вызовов и угроз национальной безопасности России в Мировом океане обозначены курс США на доминирование, продвижение военной инфраструктуры стран НАТО к российским рубежам, территориальные претензии со стороны ряда государств, попытки некоторых стран изменить действующие правовые режимы морских пространств и проливов, а также увеличение масштабов международного терроризма.

Также в документе предусмотрена «диверсификация и активизация морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля».

Как следует из текста второго указа, помимо утверждения нового Корабельного устава ВМФ, вносятся изменения в Устав внутренней службы ВС РФ и Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, утверждённые указом президента от 10 ноября 2007 года.

На Кронштадтском рейде перед началом Главного военно-морского парада

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В мае пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что новая редакция Морской доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы. Документ направлен на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.

«В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей стороны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине обеспечение национальной безопасности как никогда актуально. Современная Россия не может существовать без сильного флота», — говорил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе.

По его словам, роль фактора силы не снизилась при выстраивании международных отношений.

«Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире», — пояснял он.

«Военно-морской флот способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на свободу России»

День Военно-Морского флота — праздник, который любит и чтит народ России, отметил Владимир Путин, выступая с речью на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Президент подчеркнул, что нынешнее поколение матросов и офицеров — это надёжная, несокрушимая опора страны.

«Ключевое здесь — это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе Мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что вооружение российского флота постоянно совершенствуется: «Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград».

«Их поставка в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков». Район несения службы корабля, оснащённого гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России», — заметил глава государства.

Российский лидер также рассказал о других планах по модернизации ВМФ.

«Мы продолжим масштабное строительство кораблей и судов, программы морских научных исследований. Большие позитивные перемены произойдут в приморских регионах. И конечно, одним из главных приоритетов остаётся благополучие семей военных моряков, кораблестроителей, работников всех отраслей, связанных с морем и флотом», — заключил Путин.