Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину России
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Признать утратившей силу Морскую доктрину Российской Федерации, утверждённую Президентом Российской Федерации 17 июня 2015 г. №Пр-1210», — говорится в указе «Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации».
31 июля в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад по случаю празднования Дня Военно-морского флота.
Его принимает Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин. Парад запланирован в акватории реки Невы и Кронштадтского рейда.
Министерство обороны опубликовало схему пролёта авиации и прохождения кораблей в День ВМФ на главном военно-морском параде.