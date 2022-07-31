Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину России

Президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Признать утратившей силу Морскую доктрину Российской Федерации, утверждённую Президентом Российской Федерации 17 июня 2015 г. №Пр-1210», — говорится в указе «Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации».

31 июля в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад по случаю празднования Дня Военно-морского флота.

Его принимает Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин. Парад запланирован в акватории реки Невы и Кронштадтского рейда.

Министерство обороны опубликовало схему пролёта авиации и прохождения кораблей в День ВМФ на главном военно-морском параде.