военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин: первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков».
Путин: первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков»
  • РИА Новости

Он отметил, что вооружение ВМФ России постоянно совершенствуется.

«Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград», — сказал Путин.

По его словам, их поставка в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы.

«Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», — сказал президент.

Путин отметил, что район несения службы корабля будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России.

В конце мая из акватории Баренцева моря запустили гиперзвуковую ракету «Циркон» в рамках испытаний новых видов вооружения. Стрельбу выполнил головной фрегат проекта 22530 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Морская мишень находилась в Белом море на дальности около 1 тыс. км. По данным Минобороны, цель была поражена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить