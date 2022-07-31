Путин: первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков»

Президент России Владимир Путин заявил, что первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков».

Он отметил, что вооружение ВМФ России постоянно совершенствуется.

«Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград», — сказал Путин.

По его словам, их поставка в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы.

«Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», — сказал президент.

Путин отметил, что район несения службы корабля будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России.

В конце мая из акватории Баренцева моря запустили гиперзвуковую ракету «Циркон» в рамках испытаний новых видов вооружения. Стрельбу выполнил головной фрегат проекта 22530 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Морская мишень находилась в Белом море на дальности около 1 тыс. км. По данным Минобороны, цель была поражена.