«Будет действовать на Запад отрезвляюще»: как постановка на боевое дежурство ракет «Сармат» укрепит безопасность России

Президент Владимир Путин сообщил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство уже в конце года. Ранее российский лидер подчеркнул, что аналогов «Сармату» в мире нет «и ещё долго не будет». По его словам, это «действительно уникальное оружие», которое будет укреплять боевой потенциал ВС РФ, а также надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и «заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать» РФ. По мнению экспертов, заявление главы государства следует рассматривать в контексте звучащих с Запада голосов о возможности ядерного удара по России. Как отмечают аналитики, Москва решила напомнить, что обладает мощнейшими ракетами в мире, и тем самым остудить горячие головы.

Президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство уже в конце текущего года.

«Проведено успешное испытание тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — объявил Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

В апреле, после пуска ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк в Архангельской области, российский лидер поздравил военных с успешным испытанием и подчеркнул, что это «большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии».

«Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооружённых сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — подчеркнул Путин.

Президент России Владимир Путин

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© Kremlin Pool

Как сообщало Минобороны РФ, задачи пуска ракеты «Сармат» были выполнены в полном объёме, а также подтверждены расчётные характеристики на всех этапах её полёта.

«Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Лётные испытания перспективной ракеты тяжёлого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса «Сармат», — отметили в ведомстве.

Спустя неделю после пуска гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире программы «Соловьёв LIVE» заявил, что корпорация построит 46 боевых систем стратегического назначения «Сармат».

В мае Рогозин рассказал о разрушительной силе этого оружия, отметив, что оно может уничтожить «половину берега континента», который «не понравится» России.

«Обладает уникальными характеристиками»

Напомним, ракету РС-28 «Сармат» разработали в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева, чтобы заменить советскую межконтинентальную ракету Р-36М2 «Воевода».

Точные технические характеристики «Сармата» неизвестны. Однако, согласно открытым источникам, ракета весит около 200 т, забрасываемая масса полезной нагрузки — до 10 т, которую это оружие способно доставить в любую точку мира по баллистической траектории через Северный или Южный полюсы. Помимо боевых блоков мощностью примерно 750 кт, «Сармат» может нести также гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард», имеющие скорость 27 Махов. Кроме того, на «Сармате» размещаются новейшие системы преодоления ПРО.

«Сармат» превосходит ракету «Воевода» по многим показателям, в частности по дальности полёта: 18 тыс. км против 11 тыс.

«Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта. «Сармат» обладает уникальными характеристиками, позволяющими гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны», — заявили в Минобороны.

Здание Минобороны России

globallookpress.com

© Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

В ведомстве также подчеркнули, что «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, способная значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

О том, что первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года, Минобороны сообщало ещё в январе.

«В Ужурском ракетном соединении, расположенном в Красноярском крае, развёрнуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат». Для этих целей в переоснащаемом полку готовится соответствующая инфраструктура», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что «Сармат» придёт на смену ракетному комплексу тяжёлого класса «Воевода», который будет поэтапно выведен из группировки РВСН.

«Уже через несколько лет ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства», — отметили в военном ведомстве.

Как пояснил командующий РВСН Сергей Каракаев в эфире телеканала «Россия 24», разгон новейшей МБР «Сармат» в 1,5 раза короче, чем у ракеты «Воевода». По его словам, чем меньше активный участок траектории, тем выше защищённость ракетного комплекса.

«Остудить горячие головы»

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, заявление президента России о поступлении на боевое дежурство в конце года комплексов «Сармат» следует рассматривать в контексте «звучащих с Запада голосов о возможности ядерного удара по России».

«К сожалению, в последнее время со стороны представителей западных стран такие агрессивные тезисы слышны всё чаще. Подобного рода заявления безответственны. Россия же неоднократно заявляла, что обладает ядерным оружием, однако использовать его без прямой угрозы своей безопасности не намерена. На фоне бравурных заявлений из государств НАТО Москва решила напомнить, что обладает мощнейшими ракетами в мире, и тем самым остудить горячие головы», — заявил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, Кнутов считает, что своим напоминанием о наличии у России «Сарматов» Владимир Путин «посылает сигнал» западным партнёрам о том, что с их стороны «наивно даже думать» о ядерном ударе по РФ.

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«Учитывая скорое принятие на вооружение этих тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет, такая атака чревата мощнейшим ответным ударом, который ни одна из стран блока НАТО на сегодняшний день отразить не сможет. И напоминание президента России — это не угроза, а именно желание вразумить тех на Западе, кто пытается давить на РФ, демонстрируя ядерную карту. Но наличие на боевом дежурстве ракет «Сармат» будет действовать на Запад отрезвляюще», — отметил аналитик.

В комментарии RT эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявил, что объявление политическим руководством России о постановке на боевое дежурство комплексов «Сармат» свидетельствует о решимости сохранять суверенитет государства и добиваться целей по обеспечению его безопасности.

«Это также говорит о том, что российские технологии позволяют Москве проводить свой политический курс без оглядки на какие-либо блоки, включая в первую очередь НАТО», — сказал эксперт.

«Никто не посмеет напасть»

Как пояснил Юрий Кнутов, благодаря тому что участок от шахты до выхода в космос ракета «Сармат» способна преодолевать на очень большой скорости, она не может быть перехвачена ПРО.

«Не успеют среагировать в том числе и американские противоракеты. На сегодняшний день средств, которые готовы реагировать на подобного рода цели, не существует. Ракета, оснащённая гиперзвуковыми блоками «Авангард», способна преодолеть любую систему ПРО и поразить любые цели противника на любой дальности независимо от того, где эти цели находятся», — заявил аналитик.

Запуск тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в 2018 году

© Министерство обороны РФ

Кнутов уверен, что у РФ есть все возможности, чтобы к концу года ракеты «Сармат» были поставлены на боевое дежурство.

«Россия задействует все свои мощности, которые может использовать для того, чтобы как можно быстрее «Сарматы» стали частью российской армии и заменили «Воеводы». Это будет происходить максимально быстро», — отметил аналитик.

В свою очередь, Николай Костикин заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» станут ещё более крепкой гарантией безопасности и суверенитета России.