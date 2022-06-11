Командующий РВСН рассказал о разгоне ракеты «Сармат»
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«На сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в 1,5 раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса «Воевода», — приводит РИА Новости слова Каракаева в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, чем короче активный участок траектории, тем лучше защищённость ракетного комплекса.
Он отметил, что «Сармат» будет в том числе оснащаться боевыми блоками «Авангард».
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что около 50 МБР «Сармат» будут поставлены в скором времени на боевое дежурство в России.
По его словам, это может произойти в конце осени.