Командующий РВСН рассказал о разгоне ракеты «Сармат»

Разгон новейшей МБР «Сармат» в 1,5 раза короче, чем у ракеты «Воевода», заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

«На сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в 1,5 раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса «Воевода», — приводит РИА Новости слова Каракаева в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, чем короче активный участок траектории, тем лучше защищённость ракетного комплекса.

Он отметил, что «Сармат» будет в том числе оснащаться боевыми блоками «Авангард».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что около 50 МБР «Сармат» будут поставлены в скором времени на боевое дежурство в России.

По его словам, это может произойти в конце осени.