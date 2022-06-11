Командующий РВСН рассказал о разгоне ракеты «Сармат»

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Разгон новейшей МБР «Сармат» в 1,5 раза короче, чем у ракеты «Воевода», заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
Командующий РВСН рассказал о разгоне ракеты «Сармат»
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

«На сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в 1,5 раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса «Воевода», — приводит РИА Новости слова Каракаева в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, чем короче активный участок траектории, тем лучше защищённость ракетного комплекса.

Он отметил, что «Сармат» будет в том числе оснащаться боевыми блоками «Авангард».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что около 50 МБР «Сармат» будут поставлены в скором времени на боевое дежурство в России. 

По его словам, это может произойти в конце осени.

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