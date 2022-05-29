Командующий РВСН Каракаев: российский ракетный комплекс «Сармат» не имеет аналогов в мире

Короткая ссылка
У российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» отсутствуют аналоги в мире, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
Командующий РВСН Каракаев: российский ракетный комплекс «Сармат» не имеет аналогов в мире
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

«Сегодня нужно говорить о комплексе «Сармат» как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет», — заявил Каракаев.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что около 50 МБР «Сармат» будут поставлены в скором времени на боевое дежурство в России. 

По его словам, это может произойти в конце осени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить