Командующий РВСН Каракаев: российский ракетный комплекс «Сармат» не имеет аналогов в мире
- РИА Новости
Об этом он рассказал в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».
«Сегодня нужно говорить о комплексе «Сармат» как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет», — заявил Каракаев.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что около 50 МБР «Сармат» будут поставлены в скором времени на боевое дежурство в России.
По его словам, это может произойти в конце осени.