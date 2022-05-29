Командующий РВСН Каракаев: российский ракетный комплекс «Сармат» не имеет аналогов в мире

У российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» отсутствуют аналоги в мире, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Об этом он рассказал в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

«Сегодня нужно говорить о комплексе «Сармат» как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет», — заявил Каракаев.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что около 50 МБР «Сармат» будут поставлены в скором времени на боевое дежурство в России.

По его словам, это может произойти в конце осени.