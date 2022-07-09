«Абсолютное оружие»: какое преимущество подлодка «Белгород» с системой «Посейдон» даст стратегическим силам РФ

Подводную лодку «Белгород» проекта 09852 передали Военно-морскому флоту РФ. Торжественная церемония прошла в Северодвинске. Об этом сообщили на предприятии «Севмаш». Эксперты отмечают, что аппарат, способный нести подводные ядерные беспилотники «Посейдон», даст российским стратегическим силам сдерживания уникальное преимущество перед потенциальным противником.

Подводная лодка «Белгород» проекта 09852 была передана Военно-морскому флоту РФ. Об этом сообщили на предприятии «Севмаш».

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов на торжественной церемонии в Северодвинске отметил, что при создании подводной лодки были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства.

«Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдалённых районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО «ПО «Севмаш», инженеров и конструкторов АО «ЦКБ МТ «Рубин», специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий-смежников со всей России. Общая задача по строительству подводной лодки «Белгород» выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!» — заявил Евменов.

«Белгород» и «Посейдон»

Многоцелевая АПЛ «Белгород» является единственным представителем проекта 09852. Изначально эта подлодка закладывалась в начале 1990-х годов как атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей». Впоследствии строительство было остановлено, а подлодка законсервирована.

В 2012 году «Белгород» был перезаложен по специальному проекту 09852, а в 2019 году — спущен на воду.

Торжественная церемония передачи подлодки

© Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»

Подводное водоизмещение «Белгорода» — почти 24 тыс. т, длина — 184 м, ширина — 18,2 м. Эта субмарина почти на 11 м длиннее подводных лодок проекта 941 «Акула», являющихся самыми большими в мире.

При таких габаритах «Белгород» сможет развивать скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 510 м. На данный момент прочие характеристики и данные о вооружении субмарины не раскрываются, однако в СМИ и открытых источниках появлялась информация о том, что «Белгород» оснащён винтами особой конструкции, которые обеспечивают высокую скорость хода подлодки, при этом позволяя ей оставаться малошумной.

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Главной особенностью субмарины проекта 09852 называют способность нести подводный аппарат «Посейдон» (ранее носивший название «Статус-6»). Он представляет собой крупногабаритную ядерную торпеду-беспилотник, предназначенную для доставки к берегам противника ядерного заряда для поражения прибрежной инфраструктуры и нанесения гарантированного ущерба территории.

О разработке «Посейдона» впервые объявил президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию в 2018 году.

Как тогда рассказал российский лидер, ядерный дрон способен двигаться на глубине несколько сотен метров «со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей». Помимо этого, аппарат отличается малошумностью и высокой манёвренностью. По словам президента, он «практически неуязвим».

«В декабре 2017 года полностью завершён многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооружённость. При объёме в 100 раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Ранее в СМИ сообщалось, что подлодка «Белгород» проекта 09852 станет первым экспериментальным носителем «Посейдона». В апреле 2021 года агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что после завершения государственных испытаний и передачи ВМФ «Белгород» будет нести службу в Тихом океане.

«Ряд стратегических преимуществ»

Стоит отметить, что появление у России такого оружия, как «Посейдон», не осталось незамеченным военно-экспертным сообществом на Западе. Так, американский военно-политический журнал The National Interest выпустил несколько материалов, посвящённых этому оружию и подлодке «Белгород».

В одной из публикаций под названием «Россия строит подводные лодки, способные спровоцировать «радиоактивное цунами», издание описывает потенциальную разрушительную силу «Посейдона».

«Россия строит подводные лодки, способные спровоцировать «радиоактивное цунами»

© The National Interest

«Посейдон» — это беспилотный атомный подводный аппарат, несущий атомный заряд мощностью 2 мегатонны. Вместо непосредственного поражения цели, производится подводный взрыв, вызывающий радиоактивное цунами, которое способно уничтожить прибрежные города и прочую инфраструктуру на несколько километров вглубь суши», — подчёркивает The National Interest.

Издание отмечает, что «Посейдон» имеет ряд стратегических преимуществ перед более привычными межконтинентальными баллистическими ракетами.

«В то время как ракета, запускаемая по воздуху, либо находится в неподвижном состоянии, либо летит к своей цели, «Посейдон» может в течение нескольких недель находиться у берегов противника в рамках подготовки к скоординированному удару. Российские военные считают, что «Посейдон» способен перемещаться слишком быстро и слишком глубоко, а именно — со скоростью 200 км/ч на глубине до 1 км, чтобы американские системы береговой обороны могли его перехватить», — пишут авторы The National Interest.

Очевидные преимущества подобного оружия в комментарии RT отметил и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это средство стратегического ядерного сдерживания. Причём инструментов для того, чтобы каким-либо образом пресечь удар «Посейдоном», сегодня у потенциальных противников не существует. Это абсолютное оружие, и, разумеется, это предупреждение о том, что если будет какое-то посягательство на интересы России, то оно завершится лишь одним ударом», — отметил эксперт.

Коротченко сомневается, что технологии для перехвата «Посейдона» могут появиться в обозримой перспективе.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что появление у России подлодки с таким средством сдерживания позволит РФ «чувствовать себя на порядок увереннее в условиях складывающейся международной обстановки».

«Появление такой системы, как «Посейдон», остудит многие горячие головы в США и НАТО. Синхронизированный пуск нескольких «Посейдонов» может привести к образованию цунами, которое накроет важнейшие военно-морские базы потенциального противника. Аппараты «Посейдон» должны заставить Вашингтон и Брюссель вести себя цивилизованно и искать общий язык с Россией. Не эскалировать конфликт, а наоборот, пытаться найти пути разрядки», — рассказал Кнутов в разговоре с RT.

Подводный ядерный беспилотник «Посейдон»

© Минобороны России

Появление «Посейдона» у России привносит в морской компонент ядерной триады новое средство, которое даёт РФ значительное преимущество перед другими странами, считает аналитик.