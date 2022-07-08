«Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород»

Подводная лодка «Белгород», которая может переносить беспилотные подводные аппараты «Посейдон», передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия-изготовителя «Севмаш».

© РИА Новости / Павел Львов