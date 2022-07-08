«Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород»

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Подводная лодка «Белгород», которая может переносить беспилотные подводные аппараты «Посейдон», передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия-изготовителя «Севмаш».
«Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород»
  • © РИА Новости / Павел Львов

«Сегодня, 8 июля 2022 года, на крупнейшем судостроительном предприятии России — АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) — состоялась торжественная церемония подписания приёмного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», — говорится в заявлении.

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назвал знаковым днём передачу «Белгорода» флоту.

В мае многоцелевая атомная подлодка К-561 «Казань» провела учения в Баренцевом море. Она отработала погружение на максимальную глубину.

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