АПЛ «Казань» провела учения в Баренцевом море

Короткая ссылка
Многоцелевая атомная подлодка К-561 «Казань» провела учения в Баренцевом море. Она отработала погружение на максимальную глубину.
АПЛ «Казань» провела учения в Баренцевом море
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским. Для всестороннего обеспечения мероприятия из боевых кораблей и спасательных судов был сформирован отряд во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск», который отработал поставленные задачи в районе глубоководного погружения подводной лодки», — рассказали в пресс-службе.

АПЛ «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Она была спущена на воду в 2017 году. Её предельная глубина погружения составляет 600 м.

Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить