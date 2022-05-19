АПЛ «Казань» провела учения в Баренцевом море

Многоцелевая атомная подлодка К-561 «Казань» провела учения в Баренцевом море. Она отработала погружение на максимальную глубину.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским. Для всестороннего обеспечения мероприятия из боевых кораблей и спасательных судов был сформирован отряд во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск», который отработал поставленные задачи в районе глубоководного погружения подводной лодки», — рассказали в пресс-службе.

АПЛ «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Она была спущена на воду в 2017 году. Её предельная глубина погружения составляет 600 м.

Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.