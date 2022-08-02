Сенатор Цеков раскритиковал визит Пелоси на Тайвань

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань.

«Она тешит своё самолюбие, действия Пелоси направлены исключительно на её эго. Этот визит не нужен ни Америке, ни Китаю, ни Тайваню», — считает сенатор.

По его мнению, стоит дождаться ответных мер Китая.

«Китайцы — мудрые люди и не будут усугублять те ошибки, которые уже совершила Пелоси. Я думаю, они примут какие-либо меры, которые очень болезненно скажутся на Соединённых Штатах Америки и на той политике, которую они проводят... Пелоси резко ухудшает отношения между США и Китаем — вот результаты её прилёта на Тайвань», — заключил Цеков.

Ранее стало известно, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сошла с самолёта, прибывшего на Тайвань.

Китай выразил решительный протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Пекин осудил это решение Вашингтона.