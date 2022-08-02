Сенатор Цеков раскритиковал визит Пелоси на Тайвань
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«Она тешит своё самолюбие, действия Пелоси направлены исключительно на её эго. Этот визит не нужен ни Америке, ни Китаю, ни Тайваню», — считает сенатор.
По его мнению, стоит дождаться ответных мер Китая.
«Китайцы — мудрые люди и не будут усугублять те ошибки, которые уже совершила Пелоси. Я думаю, они примут какие-либо меры, которые очень болезненно скажутся на Соединённых Штатах Америки и на той политике, которую они проводят... Пелоси резко ухудшает отношения между США и Китаем — вот результаты её прилёта на Тайвань», — заключил Цеков.
Ранее стало известно, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сошла с самолёта, прибывшего на Тайвань.
Китай выразил решительный протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Пекин осудил это решение Вашингтона.