Китайские СМИ сообщили о вылете истребителей НОАК в направлении Тайваньского пролива
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское телевидение.
По информации газеты «Цзыю шибао», в аэропорту Тайваня перед возможным прибытием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты своего государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.