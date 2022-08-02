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Китайские СМИ сообщили о вылете истребителей НОАК в направлении Тайваньского пролива

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Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вылетели в направлении Тайваньского пролива.
Китайские СМИ сообщили о вылете истребителей НОАК в направлении Тайваньского пролива
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское телевидение.

По информации газеты «Цзыю шибао», в аэропорту Тайваня перед возможным прибытием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты своего государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.

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