«Цзыю шибао»: в аэропорту Тайваня перед возможным прибытием Пелоси расчехлили зенитные пушки
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Об этом сообщила газета «Цзыю шибао».
В частности, чехлы сняты с двуствольных артиллерийских установок класса «земля — воздух», которые установлены рядом со взлётно-посадочной полосой.
Также в состояние готовности привели радиолокационные системы, передаёт ТАСС.
Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что спецборт Пелоси прибудет в аэропорт тайваньской столицы Тайбэя.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.