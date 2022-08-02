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«Цзыю шибао»: в аэропорту Тайваня перед возможным прибытием Пелоси расчехлили зенитные пушки

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В аэропорту Тайваня перед возможным прибытием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек.
«Цзыю шибао»: в аэропорту Тайваня перед возможным прибытием Пелоси расчехлили зенитные пушки
  • AFP
  • © Sam Yeh

Об этом сообщила газета «Цзыю шибао».

В частности, чехлы сняты с двуствольных артиллерийских установок класса «земля — воздух», которые установлены рядом со взлётно-посадочной полосой. 

Также в состояние готовности привели радиолокационные системы, передаёт ТАСС.

Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что спецборт Пелоси прибудет в аэропорт тайваньской столицы Тайбэя.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.

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