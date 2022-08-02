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На Тайване сообщили, что спецборт Пелоси прибудет в аэропорт Тайбэя

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Спецборт председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в аэропорт тайваньской столицы Тайбэя около 17:00 мск. Об этом сообщил местный телеканал «Саньли» со ссылкой на информацию полиции.
На Тайване сообщили, что спецборт Пелоси прибудет в аэропорт Тайбэя
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Отмечается, что сотрудников правоохранительных органов задействовали с целью обеспечения безопасности и регулирования дорожного движения во время перемещения кортежа.

При этом сервис Flightradar24 указал, что самолёт, на борту которого может находиться Пелоси, приземлится в Тайбэе в 22:44 по местному времени (17:44 мск).

Ранее сообщалось, что самолёт, на котором, предположительно, может находиться Пелоси, пролетев над индонезийским островом Сулавеси, повернул в сторону Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.

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